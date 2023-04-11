Sinop'ta uyuşturucu ticaretine büyük darbe

İHA
Güvenlik güçleri uyuşturucu imalat ve ticaretine göz açtırmıyor.
Türkiye genelinde Kökünü Kurutma Operasyonları devam ediyor.
22 adrese eş zamanlı operasyon
Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 32 şüpheli şahsa yönelik ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
172 jandarma personeli katıldı
Operasyona 172 jandarma personeli katıldı. Adreslere yapılan baskınlarda evlerde çok miktarda kubar esrar, sentetik ecza hap ve kenevir tohumu ile 2 av tüfeği, 5 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Yapılan baskınlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.