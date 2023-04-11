Sinop'ta uyuşturucu ticaretine büyük darbe Boyabat ilçesinde 172 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 22 ayrı adrese baskın yapıldı, 26 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Güvenlik güçleri uyuşturucu imalat ve ticaretine göz açtırmıyor.

Türkiye genelinde Kökünü Kurutma Operasyonları devam ediyor.

22 adrese eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 32 şüpheli şahsa yönelik ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ çerçevesinde 22 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

172 jandarma personeli katıldı

Operasyona 172 jandarma personeli katıldı. Adreslere yapılan baskınlarda evlerde çok miktarda kubar esrar, sentetik ecza hap ve kenevir tohumu ile 2 av tüfeği, 5 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yapılan baskınlarda 26 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.