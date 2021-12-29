Sinop'ta yamaçtan kopan kayalar, bir dairenin balkonunu yıktı

Yamaçtan kopan kaya parçalarının binaya isabet etmesiyle birlikte bir dairenin balkonu çöktü.

Sinop'un Karakum ilçesi Şelale Evleri Sitesi'nin yanında bulunan kayalıklardan parça koptu.

Düşen kayalar, 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairenin balkonu ile yan cephesine isabet etti. Kaya parçası nedeniyle balkon çöktü.

İhbar üzerine adrese gelen AFAD, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediye yetkilileri, binanın çevresinde incelemelerde bulundu.

Teknik incelemenin ardından binanın tahliyesine karar verildi.

"CAMDAN BAKTIM Kİ BALKON GİTMİŞ"

Olay sırasında uyuyan daire sahibi emekli öğretmen İlknur Çoban (64), yaşadıklarını anlatarak, "İstanbul’dan geldim. Biraz dinlendikten sonra yattım ve sabah erken bu olay oldu. Balkonun yanında benim odam. Olay olunca camdan baktım ki balkon gitmiş. Sonra yetkililere haber verdik. Yetkililer evde kalamayacağımızı söylediler. Öğretmenevine yerleştik." dedi.

























