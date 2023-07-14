Sinop’ta yanan evdeki çiftin cesedi bulundu: Damat gözaltında Dikmen ilçesinde, evlerinde yangın çıkan 51 yaşındaki Hayri Danacı ve 49 yaşındaki eşi Fatma Danacı, ölü olarak bulundu. Çiftin damadı, gözaltına alındı.

DHA

Sinop'un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'nde Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı'nın evinde yangın çıktığı ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında tamamen yanan evde yapılan incelemede, Hayri ve Fatma Danacı çiftinin cesedi bulundu.

Morga kaldırıldı

Danacı çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Yangınla ilgili çiftin damadının gözaltına alındığı belirtildi.

Polislerin cinayet şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.