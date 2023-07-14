Sinop’ta yanan evdeki çiftin cesedi bulundu: Damat gözaltında

DHA
Sinop'un Dikmen ilçesi Şeyh Hüseyin köyü Demirci Mahallesi'nde Hayri Danacı ve eşi Fatma Danacı'nın evinde yangın çıktığı ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında tamamen yanan evde yapılan incelemede, Hayri ve Fatma Danacı çiftinin cesedi bulundu.
Morga kaldırıldı
Danacı çiftinin cenazeleri, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alındı
Yangınla ilgili çiftin damadının gözaltına alındığı belirtildi.
Polislerin cinayet şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.