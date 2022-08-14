Yaşlılık nedeniyle yürümekte güçlük çeken 88 yalındaki Asım Demirkol, yüksek arazideki evine gitmekte zorlanınca, bahçesinden evine raylı sistem yaptırdı.

Sinop’ta, Karadeniz Mahallesi’nde ikamet eden Asım (88)-Yıldız Demirkol çifti,35 yıl önce yüksek araziye yaptırdığı evlerinde merdivenle çıkmakta zorlanınca farklı bir yol denedi.

Yürüme güçlüğü çeken Asım Demirkol, evin bahçesine raylı sistem kurdu. İHA’nın haberine göre; bahçenin girişinden yukarıdaki evine kadar olan eğimli bölgeye raylı sistem kurmaya karar veren Asım Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

“Burası 50 merdiven, çıkamadık yaşlandıkça buradan. Pazara gidiyoruz yük taşıyoruz, yaşlandığın zaman bazı arızalar çıkıyor. Mesela ayağım ağrıyor, ben bunu aşağı çağırıyorum çıkarıyor beni. Büyük bir hizmet yani.

Sinop'ta, yokuşun başındaki evine gitmek için raylı sistem kurdu VİDEO







“Asansörcü ustalardan randevular aldım getirdim”

Bir usta buldum, geldik baktı olur dedi. Bir Çin motoru aldık, tek halatlı. Onunla aşağı yukarı gittik ama hoşuma gitmedi, tehlikeli geldi. Asansörcü ustalardan randevular aldım getirdim, ondan bir parça, diğerinden bir parça getirdim koydum. En son bu teşkilatı kurduk, şimdi bu rahat.”





“Pazardan gelen misafirlerimiz oluyor, onlar için indiriyorum”

15 yıldır kullandıkları asansörü kendisi dışında ziyarete gelenlerin de kullandığını söyleyen Demirkol, “İhtiyaç olduğunda tabii kullanıyoruz. Yürüyüş için ayaklarımın açılması için aşağı kadar gidiyorum geliyorum. Bazen pazardan gelen misafirlerimiz oluyor, onlar için indiriyorum, aşağıdan alıyor yukarı çıkarıyoruz.” dedi.