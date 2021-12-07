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    Sinop'ta zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı

    Ayancık ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 16:23
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    Sinop'ta zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı

    Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan zincirleme kaza, bölgeyi can pazarına çevirdi.

    ZİNCİRLEME KAZA

    Ayancık'tan Sinop istikametine seyir halinde olan Recep B. (19) kontrolündeki 34 U 5437 plakalı hafif ticari araç, karşı istikametten gelen Cemil Örnek (65) kontrolündeki 06 VVR 67 plakalı otomobille çarpıştı.

    Savrulan araçlar ise Şeref Ş.(66) idaresindeki 55 YC 181 plakalı otomobile çarptı.

    Sinop ta zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı #1

    2 ÖLÜ 3 YARALI

    Zincirleme kazada hurdaya dönen 06 VVR 67 plakalı otomobilde bulunan sürücü Cemil Örnek(65) ve Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti.

    Kazada Recep B., Şeref Ş.(66) ve Fatma Ş.(59) yaralandı.

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    Sinop ta zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı #3

    Sinop ta zincirleme kaza: 2 ölü 3 yaralı #4

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