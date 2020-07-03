Sinop'ta zıpkınla balık avlarken canından oldu

Balık avlamak için denize dalan 2 arkadaştan yalnızca biri çıkınca, jandarma kayıp şahsı bulmak için harekete geçti.

Sinop'ta 2 arkadaş, zıpkınla balık avlamak için Yaylı köyü sahilinde denize açıldı.

53 yaşındaki Emin Bostan ile 53 yaşındaki Aydın Çetin, akşam saatlerine kadar denizin çeşitli bölgelerinde avlandı.

Denizden sahile çıktığında arkadaşını göremeyen Emin Bostan, telaşlanarak arkadaşını denizde aramaya başladı.

ARACA BAKINCA ANLADI

Tüm çabalarına rağmen arkadaşı Çetin'e dair en ufak bir bulguya rastlamayan dalgıç Bostan, arkadaşını kontrol etmek için birlikte sahile geldikleri arabaya baktı. Arkadaşının eşyalarının araçta olduğunu görünce denizden çıkmadığına kanaat getirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Jandarmayı arayarak olayı haber veren Bostan, AFAD ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışması ile Çetin'i aramaya devam etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Öğle saatlerinde olayın gerçekleşmesinin ardından kısa bir süre sonra başlayan arama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Gece 02.30 saatlerinde balıkçı arkadaşları tarafından Aydın Çetin’in cansız bedeni kayalara sıkışmış olarak bulundu. Sahile çıkarılan ceset Sinop Atatürk Devlet Hastahanesi morguna kaldırıldı.

























