Sinop'taki eski polis memuru pansiyonda ölü bulundu

Pansiyonda yaşayan İzzet Gökhan Kara'ya ulaşamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi. Adrese yönelen ekipler, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sinop'un Tersane mevkisindeki 3 katlı pansiyonun 1'inci katında kalan eski polis memuru İzzet Gökhan Kara'ya (45) ulaşamadı.

Tedirgin olan aile, yakınları durumu 112'ye bildirdi.

Yerde yatarken bulundu

İhbar üzerine pansiyona gelen ekipler, Kara’yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Kara'nın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Sinop Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı

Kara’nın eskiden polis memuru olduğu ve meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.