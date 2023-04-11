Sırbistan, Afganistan ve Pakistan'a yasa dışı para transfer edilen İstanbul’daki bakkala baskın Türkiye’den ülke dışına illegal para transfer etmekle suçlanan ‘bakkal’ görünümlü bir iş yerine operasyon düzenlendi. İki şüphelinin gözaltına alındığı bakkalda, ülkeye yasa dışı giriş yapan yabancılara illegal olarak ikamet ve oturma izni ile vize verildiği de ileri sürüldü.

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü birimleri, Başakşehir’de “bakkal” görünümlü bir iş yerinde, yasa dışı yollarla uluslararası para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti.

2 şüpheli yakalandı

Tabelası bulunmayan iş yerinde ayrıca Türkiye’ye yasa dışı giriş yapan yabancı uyruklulara illegal olarak ikamet ve oturum izni ile vize temin edildiği ileri sürüldü.

Söz konusu adrese 8 Mart’ta baskın yapan ekipler, başta Sırbistan, Pakistan ve Afganistan olmak üzere yurt dışına kaçak yollardan para transfer etmek ve “suç ağı” kurmakla suçlanan Afgan kökenli H.K.A. ve Türkiye vatandaşı N.A. adlı 2 şüpheliyi yakaladı.

Ne kadar para transferi yapıldığı araştırılıyor

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, transferi söz konusu olan meblağın ise araştırıldığı öğrenildi.

İş yerinde yapılan aramalarda da para sayma makinası, para hareketlerini gösteren 68 sayfalık döküm ile 1 ajanda, 1 dizüstü bilgisayar, 3 uyku tulumu, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 85 bin 160 lira ve bin 295 euro ile sahte olduğu tespit edilen 300 dolar ele geçirildi.

İkisi de serbest kaldı

Yakalanan biri Afganistan, diğeri Türk vatandaşı 2 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adli makamlara sevk edildi.

Her iki şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.