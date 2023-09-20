Şırnak Cudi Dağı'nda yangın! 7 saat sonra kontrol altında...

İHA
Kavurucu sıcaklar yerini soğuk havalara bırakmaya başlarken yurtta yangınlar devam ediyor...
Son yangının adresi ise Şırnak'ın Cudi Dağı noktası oldu.
Cudi Dağı'nda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle 3 ayrı noktada yangın çıktı.
3 noktaya müdahale edildi
Durumun bildirilmesi üzerine Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 39 personel, 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile müdahale edildi.
7 saat sonra kontrol altına alındı
7 saat sonra kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)