Şırnak Cudi Dağı'nda yangın! 7 saat sonra kontrol altında... Cudi Dağı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle 3 farklı noktada çıkan yangına 7 saatlik müdahalenin ardından ekipler kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA Kavurucu sıcaklar yerini soğuk havalara bırakmaya başlarken yurtta yangınlar devam ediyor... Son yangının adresi ise Şırnak'ın Cudi Dağı noktası oldu. Cudi Dağı'nda saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle 3 ayrı noktada yangın çıktı. 3 noktaya müdahale edildi Durumun bildirilmesi üzerine Şırnak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 39 personel, 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile müdahale edildi. 7 saat sonra kontrol altına alındı 7 saat sonra kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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