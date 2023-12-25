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Şırnak kar altında! Yollar kapandı, ekipler açmak için uğraşıyor...

Şırnak kar altında! Yollar kapandı, ekipler açmak için uğraşıyor... Kar yağışının etkisini artırmasının ardından ekipler, gece gündüz esasına göre çalışmaya devam ediyor. 4 koldan karlı yolları açmaya çalışan ekipler, gece saatlerinde bazı yollarda ulaşımı sağlamaya başladı.