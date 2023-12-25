İHA
Türkiye'nin batısı sağanak yağış altındayken doğusu ise karla mücadele ediyor.
Özellikle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı adeta hayatı felç etti.
İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı.
Ekipler gece gündüz çalışıyor
İlçe özel idare ekipleri, yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış