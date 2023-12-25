İHA

Türkiye'nin batısı sağanak yağış altındayken doğusu ise karla mücadele ediyor.

Özellikle Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı adeta hayatı felç etti.

İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 grup köy yolunu ulaşıma kapandı.

Ekipler gece gündüz çalışıyor

İlçe özel idare ekipleri, yolları açmak için 4 koldan yol açma çalışması başlattı. Karla mücadele çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü. Köy yolları, yoğun çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)