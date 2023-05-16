Şırnak’ta 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı

DHA
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.
1 terörist öldürüldü
Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.
"3 ağır yaralımız var"
Şırnak Valiliği’nin sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama geldi.
Bölgede operasyonun sürdüğünü belirten valilik, “1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var” dedi.