Şırnak’ta 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı
DHA

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bestler Dereler bölgesi Aksüt kırsalında, istihbarata dayalı nokta gerçekleştirildi.

1 terörist öldürüldü

Jandarma SİHA, Atak helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, Jandarma Özel Harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1 etkisiz hale getirildi.

Şırnak’ta 1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 güvenlik görevlisi ağır yaralandı

"3 ağır yaralımız var"

Şırnak Valiliği’nin sosyal medya hesabından operasyona ilişkin açıklama geldi.

Bölgede operasyonun sürdüğünü belirten valilik, “1 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda 3 ağır yaralımız var” dedi.