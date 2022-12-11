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    Şırnak'ta 220 kilo maddeyle yakalanan Iraklı tutuklandı

    Silopi'de 220 kilo metamfetaminle yakalanan Iraklı uyruklu A.M.H., tutuklandı.
    • 11.12.2022 - 15:12
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    Şırnak'ta 220 kilo maddeyle yakalanan Iraklı tutuklandı

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine ilişkin çalışma başlattı.

    Polis, Silopi'de oturan Irak uyruklu A.M.H.'nin (42) evine operasyon düzenledi.

    220 kilo metamfetaminle yakalandı

    Şüpheli gözaltına alınırken, aramada 208 kilo 150 gram sıvı metamfetamin ile 12 kilo metamfetamin ele geçirildi.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Şırnak ta 220 kilo maddeyle yakalanan Iraklı tutuklandı #1


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