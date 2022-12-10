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    Şırnak'ta 220 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Yabancı uyruklu şahsın evinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu bulundu.
    • 10.12.2022 - 17:05
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    Şırnak'ta 220 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir evde arama yapıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede ikamet izni alan Irak uyruklu 42 yaşındaki A.M.H'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine düğmeye basıldı.

    2 aylık çalışma

    Ekiplerce, yaklaşık 2 ay boyunca yürütülen çalışma kapsamında şüphelinin evinde arama yapıldı.

    Sentetik uyuşturucu ele geçirildi

    AA'nın haberine göre, aramada, 220 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

    Gözaltına alınan zanlılar hakkında emniyette işlem yapıldığı belirtildi.

    Şırnak ta 220 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1


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