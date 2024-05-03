Şırnak'ta 3 milyon TL'lik kaçak ilaç ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltına alındı Kaçakçılık ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yurda yasa dışı yollarla kaçak ilaç sokan 2 şüpheli gözaltına alınırken, adrese yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ele geçirildi.

DHA

Güvenlik güçlerinin kaçakçılık ile çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yurda kaçak yollardan ürün sokmaya çalışan kaçakçılar ise tek tek tespit edilerek düzenlenen operasyonlar ile yakalanıyor.

Bu kez operasyonun adresi Şırnak oldu.

2 adrese eş zamanlı operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaç sektöründeki kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda; yurda yasa dışı yollarla 2 bin 240 iltihap hapı, 398 anestezi hapı, bin 500 romatizma hapı, 2 bin 410 diyabet hapı, 950 kalp hapı, 23 bin 820 epilepsi hapı, 5 bin 260 tansiyon hapı, 3 bin 65 insülün hapı, bin 106 kan sulandırıcı hap, 3 bin 750 vitamin hapı, 14 bin 792 bağışıklık sistemi onarma hapı, 4 bin 900 troid ilacı, bin 120 sinir sistemi hapı, bin 170 enfeksiyon ilacı, 780 şeker hapı, 500 bağırsak hapı, 2 kutu sara ilacı şurubu, 84 tablet kan basıncı dengeleyici hap, 350 sara hapı, 112 tablet kan pıhtılaştırıcı hap, 100 organ onarıcı hap, 1 kutu kemik ilacı, 4 paket prostat hapı, 360 mide ilacı ve 422 ilaç kutusu ele geçirildi.

2 kişi gözaltında

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken jandarmadaki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

İlaçların piyasa değeri 3 milyon TL

Yapılan operasyonda ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)