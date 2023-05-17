Şırnak'ta 3 yıl önce babasını öldüren adama sokak ortasında kurşun yağdırdı 2020 yılında iki aile arasında çıkan kavgada hayatını kaybeden babasının ölümünü intikama çeviren şahıs, tabancasıyla caddede dehşet saçtı. Tabancayla 3 el ateş ettiği adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gündüz saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Seyithan Gezme, 3 yıl önce babası Nurettin Gezme'yi öldürdüğü gerekçesiyle sokakta yürüyen Hasan Özdek'e tabancayla 3 el ateş etti.

Özdek yere yığıldı, Gezme başında bekledi. Çevredekiler, şüphelinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı.

"Babamı öldürdü"

Gezme, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, “Siz karışmayın, babamı öldürdü” diye seslenirken, kendisini gözaltına alınan polislere de Özdek’in babasını öldürdüğünü söyledi.

Gezme, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdek ise kurtarılamadı.

1 ölü, 14 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020'de Özdek ile Gezme aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Nurettin Gezme ile Hacı Gezme hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Olaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınıp, bunlardan 5'i tutuklanmıştı.