- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şırnak'ta 31 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı
Şırnak'ta 31 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı
Son bir haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.
- DHA
- 19.04.2021 - 13:49
- Güncelleme : 19.04.2021 - 13:53
Ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Nisan tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 28,29 gram eroin, 22,04 gram metamfetamin, 0,48 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 3 bin 640 paket kaçak sigara, 732 litre akaryakıt, 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 31 kişi gözaltına alındı.