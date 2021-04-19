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    Şırnak'ta 31 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı

    Son bir haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında 31 kişi yakalanarak emniyete götürüldü.
    • DHA
    • 19.04.2021 - 13:49
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 13:53
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    Şırnak'ta 31 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı

    Ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Nisan tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

    31 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonlarda 28,29 gram eroin, 22,04 gram metamfetamin, 0,48 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 3 bin 640 paket kaçak sigara, 732 litre akaryakıt, 13 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 31 kişi gözaltına alındı.

    Şırnak ta 31 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı #1

    Şırnak ta 31 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı #2

    Şırnak ta 31 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı #3

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