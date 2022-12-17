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    Şırnak'ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı

    Silopi'de yaklaşık 5 yıl önce 2 aile arasında çıkan ve 7 kişinin yaralanması 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan husumet, düzenlenen barış töreni ile sona erdi.
    • 17.12.2022 - 17:02
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    Şırnak'ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı

    Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 5 yıl önce Karal ve Kurtay aileleri arasında çıkan, 7 kişinin yaralanması 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan sonra husumet başladı.

    Husumetin sonlanması için bölgenin kanaat önderlerinden Haşim Haşimoğlu, 4 ay boyunca 2 tarafla görüşerek barış için girişimlerde bulundu.

    İki tarafın da aile büyüklerinin sağduyulu yaklaşımıyla, barış için tören düzenlendi.

    Yüzlerce kişi törene katıldı

    Tören, Molla Seyid Enes Bilen’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayıp Molla Muhterem Agitoğlu’nun duası ile sonlandı.

    Yüzlerce kişinin katıldığı törende taraflar karşılıklı dualar ederek ve el sıkıştıktan sonra 5 yıllık husumete son verdi.

    Şırnak ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı #1

    Emekli Müftü: Hepimiz dertliyiz ama derdimiz büyüklük değil, derdimiz kardeşlik ve ittifaktır

    Diyanet İşleri Daire Başkanlığı eski müsteşarı ve aynı zamanda emekli Müftü Abdullah Kaplan, gençlere mal mülk bırakmak için yarışlara girilmemesi gerektiğini belirterek, "Gençlerimize güzel ahlak ve iyi örnek olmak için yarışalım. Miras onlara mal mülk bırakmak değil, en büyük miras onların eğitimi terbiyesi ve ahlakıdır. Bizler, zengin olmuşuz, mal mülk sahibi olmuşuz; lakin hayırlı insan olamamışız.

    İyi bir komşu, iyi bir Müslüman olamamışız. Hepimiz dertliyiz ama derdimiz büyüklük değil, derdimiz kardeşlik ve ittifaktır. Öncelikle bu huzurun ve barışın sağlanması için öncülük eden Haşim Haşimoğlu ağaya ve saygıdeğer din adamlarımız ile sağduyulu davranan her iki aile fertlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

    Şırnak ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı #2

    Haşim Haşimoğlu, her iki aileye teşekkür etti

    Haşim Haşimoğlu ise Kürtçe yaptığı konuşmada, ailelere seslenerek daha öncede yaşanmış bu tarz vahim olayların bir daha yaşanmaması için gençlere sahip çıkılmasını, bu anlamlı barışa imkan sağladıkları için her iki aileye teşekkür ettiğini ifade etti.

    İHA'nın haberine göre; törene; bölgenin kanaat önderleri, alimler, din adamları yanı sıra, Şırnak ve ilçelerinden gelen her iki ailenin üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

    Şırnak ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı #3

    Şırnak ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı #4

    Şırnak ta 5 yıllık kan davası, barışla sonuçlandı #5


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