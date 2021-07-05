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    Şırnak'ta 50 kişiye kaçakçılık ve asayiş operasyonunda gözaltı

    50 kişinin gözaltına alındığı kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında polis ekipleri, uyuşturuculara el koydu.
    • DHA
    • 05.07.2021 - 18:21
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    Şırnak'ta 50 kişiye kaçakçılık ve asayiş operasyonunda gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde çalışma yürütüldü.

    Ekipler tarafından Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

    UYUŞTURUCU VE KAÇAK İÇKİ YAKALANDI

    Operasyonlarda, 1626 uyuşturucu hap, 54,9 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 6 bin 999 paket kaçak sigara, 377 paket elektronik sigara tütünü, 40 kaçak cep telefonu ve 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.

    50 GÖZALTI

    Operasyon kapsamında 40'ı kaçakçılık, 10'u asayiş suçlarından olmak üzere 50 kişi gözaltına alındı.

    Şırnak ta 50 kişiye kaçakçılık ve asayiş operasyonunda gözaltı #1

    Şırnak ta 50 kişiye kaçakçılık ve asayiş operasyonunda gözaltı #2

    Şırnak ta 50 kişiye kaçakçılık ve asayiş operasyonunda gözaltı #3

    Şırnak ta 50 kişiye kaçakçılık ve asayiş operasyonunda gözaltı #4

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