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- Şırnak'ta 50 kişiye kaçakçılık ve asayiş operasyonunda gözaltı
Şırnak'ta 50 kişiye kaçakçılık ve asayiş operasyonunda gözaltı
50 kişinin gözaltına alındığı kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında polis ekipleri, uyuşturuculara el koydu.
- DHA
- 05.07.2021 - 18:21
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde çalışma yürütüldü.
Ekipler tarafından Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olaylarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
UYUŞTURUCU VE KAÇAK İÇKİ YAKALANDI
Operasyonlarda, 1626 uyuşturucu hap, 54,9 gram metamfetamin, 3,43 gram eroin, 6 bin 999 paket kaçak sigara, 377 paket elektronik sigara tütünü, 40 kaçak cep telefonu ve 38 şişe kaçak içki ele geçirildi.
50 GÖZALTI
Operasyon kapsamında 40'ı kaçakçılık, 10'u asayiş suçlarından olmak üzere 50 kişi gözaltına alındı.