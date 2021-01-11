Şırnak'ta 75 şüpheli kaçakçılıktan gözaltına alındı

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 75 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılık operasyonu başlattı.

Ekipler 4-10 Ocak'ta, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

KAÇAK ÜRÜNLERE EL KOYULDU

Emniyet tarafından düzenlenen operasyonlarda 75 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 107,37 gram türü belli olmayan ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 53,54 gram eroin, 21,91 gram metamfetamin, 16,68 gram esrar, 8 sentetik ecza maddesi, 2 bong düzeneği, 2 hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği, 2 bin 249 paket kaçak sigara, 20 bin 240 sigara sarma kağıdı, 1355 puro, 99 paket elektronik sigara tütünü, 3,75 kilo kaçak tütün, 525 kaçak cep telefonu, 1300 cep telefonu aksesuarı, 44 parfüm ve 3 sahte nüfus cüzdanı ele geçildi.

















