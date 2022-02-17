Şırnak'ta 9 şahıs, uyuşturucu satıcılığından yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 105 gram eroin ile 4,7 gram metamfetamin ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünce, Cizre ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yürütüldü.

87 personel ve uyuşturucu arama köpekleri 'Stark', 'Su' ve 'Erez' ile uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

UYUŞTURUCULARA EL KONULDU

9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalarda; satışa hazır halde paketlenen 105 gram eroin ve 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.













