Şırnak'ta ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

İHA
Şırnak'ta korkunç bir olay yaşandı.
21 Kasım'da merkez Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Yaşar (67), evinin bahçesindeki ağacı budamak için merdivenle ağaca çıktı.
Yaşar, bu esnada yaklaşık 2,5 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Önce Silopi Devlet Hastanesi'ne, ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yaşar, yaşam mücadelesini kaybetti.
Ramazan Yaşar'ın cenazesi, adli tıp işlemlerinin ardından defnedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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