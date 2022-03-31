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- Şırnak'ta aracına binerken silahla öldürüldü
Şırnak'ta aracına binerken silahla öldürüldü
Evinden çıkıp aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan 46 yaşındaki Hazım Babat hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
- DHA
- 31.03.2022 - 12:54
- Güncelleme : 31.03.2022 - 13:26
Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hazım Babat, gece saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Tabancayla vurulan Babat, olay yerinde hayatını kaybetti.
SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Babat'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.