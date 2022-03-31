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    Şırnak'ta aracına binerken silahla öldürüldü

    Evinden çıkıp aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan 46 yaşındaki Hazım Babat hayatını kaybederken, olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 13:26
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    Şırnak'ta aracına binerken silahla öldürüldü

    Şırnak'ın Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hazım Babat, gece saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

    Tabancayla vurulan Babat, olay yerinde hayatını kaybetti.

    SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Babat'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Şırnak ta aracına binerken silahla öldürüldü #1


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