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    Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 99 gözaltı

    Emniyet ekiplerince başlatılan operasyonda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirilirken, 99 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.03.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 14:05
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    Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 99 gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Şubat-06 Mart 2022 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

    99 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Operasyonlarda 75’i kaçakçılık, 17’si asayiş ve 7 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 99 şüpheli gözaltına alındı.

    GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

    Öte yandan, 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, silaha ait 2 adet şarjör ve 352 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 4,12 gram eroin, 33,5 kilo metamfetamin, 1,33 gram nevi belli olmayan madde, 1 adet bong düzeneği, 21 bin 721 paket kaçak sigara, 1406 kilo çay, 6 adet cep telefonu, 14 adet akıllı saat, 16 çift ayakkabı, 2 bin 155 adet muhtelif inşaat malzemesi de ele geçirildi.

    Şırnak ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 99 gözaltı #1

    Şırnak ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 99 gözaltı #2

    Şırnak ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 99 gözaltı #3

    Şırnak ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 99 gözaltı #4

    Şırnak ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 99 gözaltı #5


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