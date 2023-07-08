Şırnak'ta aşırı sıcaklar bölge halkını canından bezdiriyor Şırnak'ın Cizre ilçesinde gündüz 46 dereceyi bulan hava sıcaklığı iş saatlerini de etkiledi. Esnaf kepenk kapatıp evde dinlenmeye çekilirken, sıcaklardan dolayı klimaları çalışmayan iş yeri sahipleri ise serinlemek için caddeleri sulamakta çareyi arıyor.

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İHA

Dünya genelinde mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz etkilenen yerlerden birisi de Şırnak'ın Cizre ilçesi.

Geçmiş yıllarda sıcaklık rekorlarının kırıldığı Cizre'de vatandaşlar gündüz saatlerinde evlerden çıkmamaya çalışıyor.

Gündüzleri adeta hayat duruyor

Gündüz vakti sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta dururken, klimaların çalışmadığı vakitlerde vatandaşlar serinlemek için cadde ve sokakları suluyor.

Sıcaklardan dolayı klimaların çalışmadığını belirten Sait Ergül, "Cizre'de son günlerde havalar çok sıcak. Sıcaktan dolayı klimalar çalışamaz oldu. Klimalar çalışmadığı için biz de çareyi caddeleri sulamakta bulduk. Bu şekilde serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Sıcaklık hissedilen 50 derece"

Sıcaklıkların 50 dereceyi bulduğunu aktaran Fırat Gül, "Temmuz ayına girdiğimiz için meşhur sıcaklıklar başladı Cizre'de. Sıcaklık hissedilen 50 derece. Şu anda sıcaklık nedeniyle klimalar çalışmıyor. Millet ne dışarıda kalabiliyor ne içeride dinlenebiliyor" diye konuştu.