Şırnak'ta babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk, Midyat’ta yakalandı

- Şırnak'ın İdil ilçesinde babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk Midyat'ta yakalandı.
- Güvenlik güçleri, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışması ile şüpheliyi gözaltına aldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
23 Ekim 2025 günü Şırnak’ın İdil ilçesinde M.Ş.Ö. (40), evinde yatağında ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
14 YAŞINDAKİ OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İlk incelemeler sonucunda M.Ş.Ö.’nün oğlu İ.Ö. (14) tarafından öldürüldüğü belirlendi.
KAÇAN ZANLI, MİDYAT'TA YAKALANDI
Şüpheli çocuğun yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma yürüttü. Operasyon, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli İ.Ö., Midyat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.