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Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü

Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü

40 yaşındaki bir baba, uyudukları sırada eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.