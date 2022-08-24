Petrol
99.79
-0.43%
Euro
18.047
-0.11%
Dolar
18.124
0.08%
Altın
1.018
0.06%
Borsa
3122
-1.89%
Bitcoin
392.007
1.96%
BTXN Coin
5.01
-8.57%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C

    Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü

    40 yaşındaki bir baba, uyudukları sırada eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.
    • 24.08.2022 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü

    Şırnak’ın İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'ndeki bir evde dehşete düşüren bir olay yaşandı…

    Hasan Karaaslan (40), gece saat 01.30 sıralarında eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.

    Polise kendi gitti

    Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi.

    Katil zanlısı gözaltına alınırken, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, uyudukları sırada katledilen 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

    Soruşturma başlatıldı

    Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

    DHA’nın haberine göre feci olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü #1

    Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü #2


    İlginizi Çekebilir

    D vitamini, depresyon belirtilerini hafifletiyor
    Sağlık

    D vitamini, depresyon belirtilerini hafifletiyor

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Düzce'de el freni çekilmeyen araç kanala uçtu
    3. Sayfa

    Düzce'de el freni çekilmeyen araç kanala uçtu

    Görüş Bildir