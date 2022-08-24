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- Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü
Şırnak’ta bir kişi eşi ile 3 kızını öldürdü
40 yaşındaki bir baba, uyudukları sırada eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu.
- 24.08.2022 - 08:44
Şırnak’ın İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'ndeki bir evde dehşete düşüren bir olay yaşandı…
Hasan Karaaslan (40), gece saat 01.30 sıralarında eşi Leyla ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü.
Polise kendi gitti
Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü söyledi.
Katil zanlısı gözaltına alınırken, olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, uyudukları sırada katledilen 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Soruşturma başlatıldı
Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
DHA’nın haberine göre feci olayla ilgili soruşturma sürüyor.