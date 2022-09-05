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    Şırnak'ta bir kişi, kayınbiraderine ve iki kuzenine silahla ateş etti: 1 ölü

    Şırnak Cizre'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, kayınbiraderine ve kayınbiraderinin iki kuzenine kurşun yağdırdı.
    • 05.09.2022 - 23:42
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    Şırnak'ta bir kişi, kayınbiraderine ve iki kuzenine silahla ateş etti: 1 ölü

    Şırnak'ın Cizre ilçesi Kale Mahallesi'nde iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle Zeki Y. ve kayınbiraderi Reber Bilic arasında tartışma yaşandı.

    Tartışmaya Bilic'in iki kuzeni de dahil olunca olay silahlı kavgaya döndü.

    Kayınbiraderini öldürdü, kuzenlerini yaraladı

    Çıkan kavgada Zeki Y. belinden çıkardığı silahla kayınbiraderi Reber Bilic’i öldürdü, iki kuzenini de yaraladı.

    Yaşanan kavganın ardından olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

    Silahlı saldırıda Reber Bilic kafasına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken, kuzenleri M.B. ile M.B. olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Gözaltına alındı

    İHA'da yer alan habere göre, hastaneye kaldırılan iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Güvenlik güçleri bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaralayan Zeki Y.’yi ve olaya karıştığı iddia edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

    Şırnak ta bir kişi, kayınbiraderine ve iki kuzenine silahla ateş etti: 1 ölü #1


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