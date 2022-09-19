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- Şırnak'ta çobanın bulduğu cisim elinde patladı
Şırnak'ta çobanın bulduğu cisim elinde patladı
Beytüşşebap'ta kırsalında bulduğu cisim elinde patlayan çoban Z.Ş., ambulans helikopterle sevk edildi.
- 19.09.2022 - 14:37
- Güncelleme : 19.09.2022 - 14:47
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Merinos Yaylası'nda hayvanlarını otlatan 20 yaşındaki Z.Ş., yerde bir cisim buldu.
Genç adamın yerde bulup incelemek istediği cisim, elinde patladı.
Z.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.Ş, buradaki müdahalenin ardından talep edilen ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ameliyata alınan Z.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.