Şırnak’ta çocuklar arasında kavga: 1 ölü

Şırnak’ta pes dedirten korkunç bir olay meydana geldi.
İdil ilçesinin Ulak köyünde, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten sözlü tartışma başladı.
KAVGADA BIÇAKLANDI
Sözlü tartışma giderek alevlenerek kavgaya dönüştü.
Kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanılırken bu esnada henüz 14 yaşındaki Ercan Yıldız, aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.
AĞIR YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI
Çocukları ağır yaralanan aile, durumu fark edince Ercan Yıldız’ı İdil Devlet Hastanesi’ne götürse de doktorların tüm müdahalesine rağmen 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.
Yıldız’ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi.
Yapılan otopsinin ardından Ercan Yıldız’ın cansız bedeni, ailesi tarafından teslim alınarak köy mezarlığında defnedilmek üzere Ulak köyüne götürüldü.
BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
14 yaşındaki Ercan Yıldız’ı kavgada bıçakla öldürdüğü iddia edilen F.C., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Polisin bir çocuğun öldüğü olayla ilgili soruşturması sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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