Şırnak’ta çocuklar arasında kavga: 1 ölü İdil ilçesinde çocuklar arasındaki kavgada 14 yaşındaki bir çocuk, aldığı bıçak darbesi sonucunda yaşamını yitirdi.

İHA

Şırnak’ta pes dedirten korkunç bir olay meydana geldi.

İdil ilçesinin Ulak köyünde, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten sözlü tartışma başladı.

KAVGADA BIÇAKLANDI

Sözlü tartışma giderek alevlenerek kavgaya dönüştü.

Kavgada taş, sopa ve bıçaklar kullanılırken bu esnada henüz 14 yaşındaki Ercan Yıldız, aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK KURTARILAMADI

Çocukları ağır yaralanan aile, durumu fark edince Ercan Yıldız’ı İdil Devlet Hastanesi’ne götürse de doktorların tüm müdahalesine rağmen 14 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Yıldız’ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

Yapılan otopsinin ardından Ercan Yıldız’ın cansız bedeni, ailesi tarafından teslim alınarak köy mezarlığında defnedilmek üzere Ulak köyüne götürüldü.

BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

14 yaşındaki Ercan Yıldız’ı kavgada bıçakla öldürdüğü iddia edilen F.C., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Polisin bir çocuğun öldüğü olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)