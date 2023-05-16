Şırnak’ta ehliyetsiz sürücü ölüm saçtı: 2 çocuk artık hayatta değil Ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı bisikletli kuzenler, hayatını kaybetti. 18 yaşındaki sürücü ise gözaltına alındı.

DHA

13 ve 14 yaşlarındaki kuzenler, kazaya kurban gitti...

Şırnak’ın İdil ilçesinde öğle saatleriydi.

Midyat Çevreyolu üzerinde seyreden 18 yaşındaki K.A. yönetimindeki 63 UC 275 plakalı otomobil, bisikletle seyir halinde olan İslam (13) ve Lokman Temiz’e (14) çarptı.

İki kuzen devrilen bisikletten metrelerce savruldu.

Biri olay yerinde, diğeri hastanede can verdi

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, İslam Temiz'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Lokman Temiz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ehliyetsiz sürücü yakalandı

İslam ve Lokman Temiz'in cansız bedenleri otopsi için morga götürülürken, ehliyetsiz sürücü K.A. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.