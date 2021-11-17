Şırnak'ta el bombasıyla yaralanan korucu, daha önce de saldırıya uğradı

El bombasıyla saldırıya uğrayarak yaralanan 47 yaşındaki korucu Emin Negiz'in, daha önce de el yapımı patlayıcıyla saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Şırnak'ın Cizre Konak Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları önünde 47 yaşındaki korucubaşı Emin Negiz'e, evinden çıktıktan sonra park halindeki otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce el bombası atıldı.

Negiz yaralanırken, şüpheli kişi ya da kişiler kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Negiz, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Negiz'in aracında maddi hasar oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli veya şüphelileri bulmak için olay yerinden delil toplandıktan sonra güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı.

"PKK HEDEF ALDI"

Sosyal medyadan saldırıyı kınayan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, korucubaşı Emin Negiz'in 22 Kasım 2013'te de terör örgütü PKK tarafından hedef alındığını açıkladı. Sözen, Negiz'in Konak Mahallesi'ndeki evine yapılan el yapımı patlayıcılı ve molotof kokteyli saldırıdan ailesi ile birlikte yara almadan kurtulduğunu belirtti.

"HAİN VE ALÇAKLARI LANETLİYORUM"

Sözen, paylaşımında şunları kaydetti:

"Olayı gerçekleştiren hain ve alçakları lanetliyorum. Bitme aşamasına gelen ve can çekişen terör örgütü PKK, hain ve kalleşçe yöntemlere başvurarak bizleri korkutma, sindirme amacı gütmektedir. Bu hain ve kalleş saldırılar asla bizleri korkutmayacak, sindirmeyecek ve bu haklı mücadelemizden vazgeçirmeyecektir. Bu hain ve kalleş saldırılar PKK terör örgütünün bitmesine, yok olmasına engel olamayacaktır. Bilinmelidir ki; güvenlik korucuları dün olduğu gibi, bugün de yarın da devletimizin emrinde, milletimizden hizmetindeyiz. 7/24 esaslarına göre görevimizin başındayız."









