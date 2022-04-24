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    Şırnak'ta eşini öldüren cani koca, polise teslim oldu

    Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldüren, 8 yaşındaki kızını da yaralayan koca, 3 gün sonra polise teslim oldu. Katil kocanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
    • 24.04.2022 - 13:42
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    Şırnak'ta eşini öldüren cani koca, polise teslim oldu

    Şırnak’ın Uludere ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Şengil (31), şiddet gördüğü gerekçesiyle 2 çocuğunun babası Metin Şengil'e boşanma davası açtı.

    15 Nisan'da bir araya gelen çift, 28 Nisan'da görülecek duruşma öncesi anlaşarak boşanmaya karar verdi.

    İddiaya göre anlaşmalarına rağmen Metin Şengil, 21 Nisan'da Yeşilova Mahallesi'nde kızı ile birlikte sokakta yürüyen Mihriban Şengil'e pompalı tüfekle açtı.

    Genç anne kurtarılamadı

    Silahlı saldırıda Şengil ile kızı T.Ş. yaralandı. Şengil, ambulansla önce Uludere Devlet Hastanesi'ne, ardından da Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Mihriban Şengil, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şengil'in cenazesi Uludere ilçesinde toprağa verilirken, kızının hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    Şırnak ta eşini öldüren cani koca, polise teslim oldu #1

    Teslim oldu

    Olayın ardından kaçan Metin Şengil ise sabah saatlerinde polise giderek teslim oldu.

    DHA’nın haberine göre Şengil'in emniyetteki işlemleri sürüyor…

    Şırnak ta eşini öldüren cani koca, polise teslim oldu #2

    Şırnak ta eşini öldüren cani koca, polise teslim oldu #3

    Şırnak ta eşini öldüren cani koca, polise teslim oldu #4

    Şırnak ta eşini öldüren cani koca, polise teslim oldu #5

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