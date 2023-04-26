Şırnak’ta feci kaza: Kamyonet ile ham petrol yüklü tır çarpıştı

Şırnak’ta bugün feci bir kaza meydana geldi…
Rıdvan E., İdil’den Midyat istikametine gidiyordu.
72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tır, İdil-Midyat kara yolunun 8’inci kilometresinde bulunan Sare köyü mevkisinde Ahmet B. yönetimindeki 06 CJT 471 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Tır alev aldı, kamyonet şarampole uçtu
Yaşanan kazada tır alevler içerisinde kaldı, kamyonet de şarampole uçtu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra sağlık ekipleri de kazada yaralananlara ilk müdahalede bulundu.
Yapılan kontrolde Abdurrahman L. ve Rıdvan E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar tedavi altında
Yaralılar Ahmet B., Lokman B., İnan D. ve Ramazan A. ise İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı kaza yerinde itfaiye ekipleri yanan tırı söndürmek için çalışma başlattı.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.