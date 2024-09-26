İHA
Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen kavgada bıçaklar, taşlar ve silahlar konuştu.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavgada 2 kişi silahla yaralanırken, 1 kişi bıçakla, 1 kişi de atılan taşlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 3'ü Cizre Devlet Hastanesine, 1'i de Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
O ANLAR KAMERADA
İki aile arasında yaşanan dehşet verici kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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