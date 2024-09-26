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Şırnak'ta iki aile arasında silahlı çatışma çıktı

Şırnak'ta iki aile arasında silahlı çatışma çıktı Cizre ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.