Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga çıktı Husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA

Husumetli iki aile karşı karşıya geldi, Kurban Bayramı adeta zehir oldu…

Şırnak’ın Cizre ilçesi Kale Mahallesi’nde akşam saatlerinde başlayan sözlü tartışma, büyüdü, taşlı, sopalı, yumruklu kavgaya dönüştü.

Polis araya girdi, 3 kişi yaralandı

Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine gelen polis ekipleri de tarafları ayırmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

O anları kaydetti

Kavganın ortasında kalan bir otomobildeki kadın ve çocuk, çevredekilerce olay yerinden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu arada kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.