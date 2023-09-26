Şırnak'ta iki araç kafa kafaya girdi: 5 yaralı Şırnak'ta otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi tyaralandı.

İHA

Şırnak’ın Cizre ilçesinde H.S. yönetimindeki otomobil, aynı şeritte sola dönmeye çalışan İ.O. idaresindeki hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kamyonet yolda sürüklenirken otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra ters yattı.

5 yaralı

Yaşanan kazada otomobilde bulunan üç kadın ile her iki aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)