Şırnak’ta iki askerin şehit düştüğü kaza sonrası şoför gözaltına alındı Askeri personeli taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 askerimiz şehit düştü, 4’ü ağır, 43 askeri personel de yaralandı. 45 kişinin yaralandığı kaza sonrası tedavisi tamamlanan otobüs şoförü gözaltına alındı. Şoförün kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor.

İHA Kahreden haber, dün Şırnak’tan geldi… Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan ve 29 yaşındaki sürücü S.F.’nin kontrolünden çıkan 73 FE 108 plakalı otobüs, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki askerimiz şehit düştü Şırnak Valisi Osman Bilgin de kaza yerine gidip incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 askerimizin şehit olduğu belirlendi. Yaralı 44 asker ve sürücü, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Şoför gözaltına alındı Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın şehit düştüğü, 4'ü ağır 43 asker ve muavin ile otobüs sürücüsü S.F.'nin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde şoför S.F., tedavisinin ardından gözaltına alındı. S.F.'nin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor.