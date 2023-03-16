Şırnak'ta ilerleyen tanker 15 metre yüksekten düştü: 1 ölü Kontrolden çıkan tanker bariyerlere çarparak 15 metre yükseklikten düştü. Şoför olay yerinde can verirken, yanındaki kişi de yaralandı.

Şırnak'ta korkunç bir kaza yaşandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çavuşkoy mevkisindeki Saklan Köprüsü'nde meydana geldi.

15 metre yüksekten düştü

Faruk Koçyiğit yönetimindeki tanker, kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp 15 metre yükseklikten düştü.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Koçyiğit ile yanındaki kişi, sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde can verdi

Ekipler, Koçyiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.