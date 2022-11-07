Şırnak'ta izinsiz yürüyüş yapan 50 HDP'li adliyeye gönderildi

Silopi'de aralarında HDP'li vekillerin de bulunduğu 500 kişilik grup izinsiz yürüyüş gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 50 kişinin ise adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki HDP binası önünde, izinsiz yürüyüş gerçekleştirildi.

HDP'li vekillerin de arasında bulunduğu 500 kişilik grup, Habur Sınır Kapısı'na yürürken ekipler tarafından engellendi.

50 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin müdahale ettiği olayda, gözaltına alından 50 kişi de adliyeye sevk edildi.

Açıklamada, "Protesto için toplanan gruplara dağılmaları gerektiği, eylemlerinin yasal olmadığı konusunda uyarılarda bulunulmasına rağmen grupların dağılmamakta ısrar etmeleri üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca TOMA ve göz yaşartıcı gaz ile müdahaleye başlanmıştır. Konu ile ilgili 50 kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlemler başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.