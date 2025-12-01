Şırnak’ta 11 milyon liralık gümrük kaçağı ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçakçılara ağır darbe indirdi. Operasyonlarda ele geçirilen gümrük kaçağı malzemelerin toplam piyasa değeri 10 milyon 887 bin 350 lira olarak belirlendi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

İstihbarat çalışmaları ve gelen ihbarlar doğrultusunda ekipler, 129 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda geniş çaplı arama yaptı. Aramalarda ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:

3 gram esrar,

17 adet sentetik ecza,

48 adet cep telefonu,

31 bin 620 adet bandrolsüz sigara,

533 adet elektronik sigara ve likit,

3 bin 22 adet çeşitli hırdavat malzemesi,

780 adet tekstil ürünü,

157 adet kozmetik ürün,

232 adet süs ve kozmetik eşyası,

690 adet mutfak eşyası,

503 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme.

129 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Şırnak Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlar kapsamında, kaçak ürünleri gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokmaya çalışan 129 şüpheli hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.