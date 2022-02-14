- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şırnak'ta kaçakçılara operasyon: 71 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılara operasyon: 71 gözaltı
Emniyet ekipleri tarafından, terörün finansal kaynaklarına yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken, 71 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 14.02.2022 - 13:36
- Güncelleme : 14.02.2022 - 13:43
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda; 7,9 gram metamfetamin, 7,78 gram esrar, 0,6 gram eroin, 0,28 gram kokain, 4 adet bong düzeneği, 1 adet sentetik ecza maddesi, 11.281 paket kaçak sigara, 1.200 litre kaçak motorin, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 19 kilogram kaçak çay, 16 adet cep telefonu, 10 adet çanta ve 4 adet emtia ele geçirildi.
71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan operasyonlarda 54’u kaçakçılık, 14’ü asayiş suçlarından, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 71 şüpheli gözaltına alındı.