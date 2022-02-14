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    Şırnak'ta kaçakçılara operasyon: 71 gözaltı

    Emniyet ekipleri tarafından, terörün finansal kaynaklarına yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken, 71 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 13:43
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    Şırnak'ta kaçakçılara operasyon: 71 gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda; 7,9 gram metamfetamin, 7,78 gram esrar, 0,6 gram eroin, 0,28 gram kokain, 4 adet bong düzeneği, 1 adet sentetik ecza maddesi, 11.281 paket kaçak sigara, 1.200 litre kaçak motorin, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 19 kilogram kaçak çay, 16 adet cep telefonu, 10 adet çanta ve 4 adet emtia ele geçirildi.

    71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Yapılan operasyonlarda 54’u kaçakçılık, 14’ü asayiş suçlarından, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 71 şüpheli gözaltına alındı.

    Şırnak ta kaçakçılara operasyon: 71 gözaltı #1


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