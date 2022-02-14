Şırnak'ta kaçakçılara operasyon: 71 gözaltı

Emniyet ekipleri tarafından, terörün finansal kaynaklarına yönelik başlatılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirilirken, 71 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; 7,9 gram metamfetamin, 7,78 gram esrar, 0,6 gram eroin, 0,28 gram kokain, 4 adet bong düzeneği, 1 adet sentetik ecza maddesi, 11.281 paket kaçak sigara, 1.200 litre kaçak motorin, 50 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 19 kilogram kaçak çay, 16 adet cep telefonu, 10 adet çanta ve 4 adet emtia ele geçirildi.

71 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlarda 54’u kaçakçılık, 14’ü asayiş suçlarından, 2 şüpheli terör ve 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 71 şüpheli gözaltına alındı.