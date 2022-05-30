Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

Emniyet ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonla yakalanan 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 13 şarjör, 476 fişek, 10 bin 180 paket kaçak sigara, 470 paket ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

49 kişi gözaltında

DHA'nın haberine göre; yakalanan 49 kişi ise haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

















