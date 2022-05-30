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- Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı
Emniyet ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonla yakalanan 49 şüpheli gözaltına alındı.
- 30.05.2022 - 14:42
- Güncelleme : 30.05.2022 - 14:44
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 13 şarjör, 476 fişek, 10 bin 180 paket kaçak sigara, 470 paket ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
49 kişi gözaltında
DHA'nın haberine göre; yakalanan 49 kişi ise haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.