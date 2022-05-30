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    Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

    Emniyet ekiplerinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonla yakalanan 49 şüpheli gözaltına alındı.
    • 30.05.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 14:44
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    Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

    Operasyon kapsamında tespit edilen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 13 şarjör, 476 fişek, 10 bin 180 paket kaçak sigara, 470 paket ilaç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

    49 kişi gözaltında

    DHA'nın haberine göre; yakalanan 49 kişi ise haklarında yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı #1

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı #2

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı #3

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı #4

    Şırnak ta kaçakçılık operasyonu: 49 gözaltı #5


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