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    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı

    Son 1 haftada polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda, 70 şüpheli gözaltına alındı.
    • 19.12.2022 - 15:14
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    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı

    Şırnak’ta, 12-18 Aralık tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent geneli ile Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

    Çalışmalar kapsamında, 70 şüpheli gözaltına alındı.

    Ele geçirilenler

    DHA’nın haberine göre; şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 2 bin 376 paket sigara, 2 tabanca, 3 fişek, 1 şarjör, 23 cep telefonu, 2 tarihi eser ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

    68 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 1’i de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Diğer 68 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı #1

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı #2

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı #3

    Şırnak’ta kaçakçılık operasyonunda 70 şüpheli gözaltına alındı #4


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