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- Şırnak'ta kaçakçılık şüphelisi 37 kişi yakalandı
Şırnak'ta kaçakçılık şüphelisi 37 kişi yakalandı
Polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 05.04.2021 - 13:10
- Güncelleme : 05.04.2021 - 13:15
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart-4 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda 7,45 gram metamfetamin, 7,07 gram eroin, 13 sentetik ecza maddesi, 585 paket kaçak sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 26 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 37 kişi de gözaltına alındı.