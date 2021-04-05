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    Şırnak'ta kaçakçılık şüphelisi 37 kişi yakalandı

    Polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 13:15
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    Şırnak'ta kaçakçılık şüphelisi 37 kişi yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi sürüyor.

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart-4 Nisan'da kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda 7,45 gram metamfetamin, 7,07 gram eroin, 13 sentetik ecza maddesi, 585 paket kaçak sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 26 kaçak cep telefonu ele geçirilirken, 37 kişi de gözaltına alındı.

    Şırnak ta kaçakçılık şüphelisi 37 kişi yakalandı #1

    Şırnak ta kaçakçılık şüphelisi 37 kişi yakalandı #2

    Şırnak ta kaçakçılık şüphelisi 37 kişi yakalandı #3

    Şırnak ta kaçakçılık şüphelisi 37 kişi yakalandı #4

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