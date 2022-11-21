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    Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı

    6 ilçede yapılan operasyonlar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yanı sıra gümrük kaçağı olduğu belirlenen malzemeler ele geçirildi. 55 şüpheli, gözaltına alındı.
    • 21.11.2022 - 11:58
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:01
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    Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı

    Şırnak’ta, terörün finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu madde ve gümrük kaçakçılığının yönelik çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri, konuya ilişkin operasyon düzenledi.

    Ele geçirilenler

    İHA’nın haberine göre; Şırnak’ın 6 ilçesinde ve Habur Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonlarda, 1,53 gram metamfetamin, 14,84 gram eroin, 0,43 gram esrar, 10240 adet sigara ele geçirildi.

    55 şüpheli gözaltında

    Yapılan operasyonlarda 25’i kaçakçılık, 16’sı asayiş, 13 şüpheli sahtecilik suçundan ve 1 şüpheli terör suçundan toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

    Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı #1

    Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı #2


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