Devriye görevi yapan trafik polisleri, şehir içi yolcu minibüsünde kalp krizi geçiren Cafer A.’yı ekip otosuyla hastaneye götürdü.

Şırnak'ta Cizre Caddesi’nde dün akşam saat 17.30 sıralarında devriye görevi yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, telaşlı bir kalabalık görünce olayı anlamak üzere bölgeye intikal etti.

Polis ekipleri, trafiğin tıkandığı bölgede, şehir içi yolcu minibüsündeki Cafer A.’nin rahatsızlandığı bilgisini aldı.

Polis ekibi hastaneye yetiştirdi

DHA'nın haberine göre ekip otosuna alınan Cafer A., zaman kaybetmeden Şırnak Devlet Hastanesi’ne yetiştirildi.

Burada yapılan tetkiklerde Cafer A.’nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede tedavisi süren Cafer A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Bu arada Cafer A.’nın hastaneye getirildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Şırnak'ta kalp krizi geçiren yolcuyu polis hastaneye yetiştirdi VİDEO















