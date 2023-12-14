Şırnak'ta karla mücadele! Ekipler gece gündüz çalışıyor Karla kaplı yolları açmak için seferber olan ekipler, iş makineleri ile kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgelerde ulaşımı sağlıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye'nin doğusu karla mücadelesine başladı...

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek bölgelerdeki yayla ve köylerin yolları, karla kaplandı.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yollarda ekipler, gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor.

Lise Tayrı, Faraşin ve Kato Dağı eteklerindeki yerleşim yerlerinin kardan kapanan yolları ekipler tarafından yeniden açılıyor.

"Kapalı köy yolu kalmadı"

Dozer ve greyderlerle yol açan ekipler 3 gündür aralıksız çalışıyor. Beytüşşebap Kaymakamı Kemal Ülkü, kardan kapanan yolların açıldığını, ilçe genelinde her hangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını söyledi. Kaymakam Ülkü, ''İlçemizin yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı bazı köy yollarını ulaşıma kapatmıştı. Bize gelen ihbarlar üzerine ekiplerimizi dört koldan yol açmaları için gönderdik.

Şu saat itibariyle ilçemizde kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. Mümkün oldukça ekiplerimizi riske atmadan bütün yolların açılması için kış ayları boyunca hazır bekletiyoruz. Her şey halkımızın huzur ve güvenliği için" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)