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    Şırnak'ta kayalıklardan düşen parça, işçinin sonu oldu

    Özel maden ocağında çalışan ekskavatör operatörü, üzerine düşen kaya parçasının altında sıkıştı. Hastaneye kaldırılan yaralı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 04.07.2022 - 11:33
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    Şırnak'ta kayalıklardan düşen parça, işçinin sonu oldu

    Şırnak'ın Araköy bölgesindeki özel maden ocağında dehşet yaşandı.

    Bölgede çalışan ekskavatörün operatörü 23 yaşındaki Hakim Ercan'ın üzerine, yamaçtan kaya parçası düştü.

    Operatör Hakim Ercan, ekskavatörün içinde sıkıştı.

    İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sıkıştığı yerden çıkarılan Ercan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

    Hakim Ercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hakim Ercan’ın cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna kondu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şırnak ta kayalıklardan düşen parça, işçinin sonu oldu #1

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