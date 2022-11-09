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    Şırnak’ta, ‘konserde patlama olacak’ paylaşımı yapan şahıs yakalandı

    Cizre Müzik Festivali sırasında sosyal medyadan açılan canlı yayına ‘patlama olacak’ yorumunu yazan S.D., Silopi’deki evinde gözaltına alındı.
    • 09.11.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 16:47
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    Şırnak’ta, ‘konserde patlama olacak’ paylaşımı yapan şahıs yakalandı

    Şırnak’ın Cizre ilçesi, Modacı Hikmet Eraslan tarafından planlanan, Şırnak Valiliği ile Cizre Kaymakamlığı’nın desteğiyle 30 Ekim’de düzenlenen Cizre Müzik Festivali ile gündeme geldi.

    Dicle Nehri kıyısındaki Mem-u Zin Parkı'nda Soner Sarıkabadayı, Sefo, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut gibi ünlü isimlerin sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı.

    Konser alanından saat 20.30 sıralarında sosyal medyadan yapılan canlı yayınına katılan S.D. isimli bir şahıs, 21.30’u kastederek, “9.30’da patlama olacak.” yazınca polis ve jandarma ekipleri alarma geçti.

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, S.D.’nin adresi tespit edildi.

    Evinden alındı

    DHA’nın haberine göre; Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan S.D., Polis Özel Harekat (PÖH), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve jandarmanın ortak düzenlediği operasyonla evinde, saat 21.30’da yakalanarak, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı.

    “Şaka amaçlı yorum yaptım”

    Karakola götürülen S.D. ifadesinde, şu ifadeleri kullandı:

    “Televizyon izliyordum. Saat 20.30 sıralarında telefonumu elime alarak telefonumda yüklü olan sosyal medya uygulaması TikTok’a giriş yaptığımda rastgele kendisini tanımadığım o esnada canlı yayın açan bir kişinin canlı yayınına katıldım ve canlı yayının Cizre ilçesindeki konser alanından yapıldığını fark ettim. Sonrasında şaka amaçlı canlı yayının yorumlar kısmına ‘9.30’da patlama olacak’ şeklinde yorum yaptım. Bu yorumu yapmamda herhangi bir art niyet yoktur.

    “Cahilce böyle bir yorum yaptığım için çok pişman oldum”

    Bu yorumun suç olabileceğini düşünmemiştim. Bilinçsizce ve cahilce böyle bir yorum yaptığım için çok pişman oldum. Bugünden sonra böyle bir şey yapmayacağım. Konser alanında benim de akrabalarım vardı. Kendi akrabalarım dahil hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelsin istemem. Ben vatanıma sadık bir vatandaşım.”

    S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontroller serbest bırakıldı.

    Şırnak’ta, ‘konserde patlama olacak’ paylaşımı yapan şahıs yakalandı #1


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