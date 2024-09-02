Şırnak'ta kontrolden çıkan tır kaza yaptı
DHA

Şırnak'da meydana gelen yürekleri ağza getirdi.

ilçesinde freni boşalan tırın şoförü R.B., aracın dreksiyon hakimiyetini kaybetti.

ÖNCE TAKSİYE SONRA BAŞKA BİR TIRA ÇARPTI

Kaymaya başlayan tır, aynı yöne giden İ.M. yönetimindeki taksiye, ardından da başka bir tıra çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)