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Şırnak'ta kontrolden çıkan tır kaza yaptı

Şırnak'ta kontrolden çıkan tır kaza yaptı Cizre'de freni boşalan tırın, önünde ilerleyen taksiye çarptıktan sonra başka bir tıra çarptığı kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.